شكرا لبحثكم عن خبر إب | غرق سيارة مواطنين ذهبوا للتنزه في سد ”الشروم” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية الشعر بمحافظة إب، حادثة غرق سيارة في إحدى سدود المياه، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقالت مواطنون، أن سيارة غرقت في "سد الشروم"، الواقع في مديرية الشعر بمحافظة إب، وذلك خلال قدوم أصحابها في نزهة لزيارة السد، وقضاء بعض الوقت فيه، بمناسبة عيد الفطر.

وأضاف المواطنين، بأن السياره هرولت إلى وسط مياه السد، دون وجود أي أحد بداخلها.