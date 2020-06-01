شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يبلغون عشرات الأسر في صنعاء بمقتل أبنائهم في الجوف وعدم مقدرتهم على إعادة جثثهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أبلغت المليشيا الحوثية عشرات الأسر في محافظة صنعاء بمقتل أبنائهم في المعارك الدائرة في محافظة الجوف والتي ابتلعت العديد من المقاتلين الحوثيين .

وقالت مصادر مقربة من القيادات الحوثية " للمشهد اليمني " اليوم الأحد أن المشرفين الحوثيين ابلغوا عشرات الأسر من محافظة صنعاء والتي يطلق عليها إعلاميا محافظة الطوق ان أبنائهم قتلوا في المعارك الدائرة في محافظة الجوف .

وأضافت المصادر أن الحوثيين اعتذروا لأسر القتلى من إعادة غالبية جثث قتلاهم بعد سيطرة قوات الشرعية على المناطق التي كانت المليشيا الحوثية تتحصن بها .

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وأكدت المصادر أن الجثث الحوثية باتت ملقية في الأرض والبعض الآخر تم دفنها من قبل القوات الموالية للشرعية .

ووضحت المصادر أن الحوثيين تعهدوا إعادة الجثث التي يمكن إعادتها وهي في الغالب لمن تعرضوا للقصف بالطيران بعد أن تم استهدافهم أثناء محاولة تعزيزهم للعناصر التابعة لهم .

هذا وتعتمد المليشيا الحوثية إلى دفن غالبية عناصرها في مقابر جماعية في جبهات القتال حتى تتنصل عن تكاليف الدفن والتي خفضتها المليشيا من مليون ريال وكلاشنكوف إلى مائة ألف ريال فقط وسلة غذائية لأسرة القتيل في إستغلال واضح لأبناء القبائل المغرر بهم في حرب لاتخدم سوى الحوثيين .