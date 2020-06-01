شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق إماراتي على مؤتمر المانحين لليمن الذي تنظمه السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أن مؤتمر المانحين لليمن 2020 الافتراضي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، يأتي في إطار النهج الذي تقوم به المملكة في حشد المساعدات الإنسانية والتنموية العالمية إلى اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن لانا نسيبه قولها، ان المؤتمر يعبر عن دور المملكة الريادي في رفع المعاناة الإنسانية في اليمن.
وأكدت السفيرة الإماراتيةوقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة في الجهود التي تقوم بها لتوفير كل ما يمكن لليمن من أجل تحقيق الازدهار، ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه، ويحقق كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل.
كما أكدت السفيرة نسيبة، أن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني، وفي جميع المحافل الدولية التي تدعم مسيرة التنمية في اليمن.
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