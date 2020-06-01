شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو .. كيف نجا مواطن من موت محقق بعد ان سقطت سيارته من اعلى جبل شاهق بمحافظة ريمه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا سائق سيارة باعجوبة من موت محقق بعد ان هوت سيارته اليوم الاحد من اعلى جبل شاهق بمحافظة ريمه باليمن . وبحسب فيديو متداول وثق مصور بالصدفة اثناء تصويره لمنظر الجبال لحظات سقوط السيارة من اعلى جبل بقرية سامد بمديرية الجعفرية بمحافظة ريمه . وقالت مصادر ان السائق نجا باعجوبة من الموت بعد ان تمكن من القفز من السيارة في اول انقلابها . Advertisements وظهر السائق في مقطع فيديو يحمد الله ويؤكد نجاته من الحادث المروع , والذي تسبب في اتلاف كامل لسيارته .

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