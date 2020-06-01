شكرا لبحثكم عن خبر التعازي تكشف أرقاماً كبيرة لأعداد الوفيات بفيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكشف التعازي التي تنشرها المواقع الرسمية للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإنقلابية، بالإضافة إلى ما ينشره اليمنيين على مواقع التواصل الإجتماعي، أرقاما كبيرة لـلوفيات بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

ووفقا للتعازي، فإن ضحايا كورونا تتجاوز كثيراً ما تعلنه الحكومية الشرعية، ومليشيا الحوثي التي ترفض الإفصاح عن اعداد ضحايا كورونا في مناطق سيطرتها.

Advertisements

وتؤكدا التعازي أن عدد الوفيات بكورونا بلغ أرقاما كبيرة، حيث وينشر ناشطون قوائم يومية لوفيات تضمنت مسؤولين وقادة عسكريين وزعماء قبليين أصيبوا وآخرين توفوا جراء وباء كورونا، بالإضافة إلى وكالة سبأ بنسختيها الحكومية والحوثية التي تنشر تعازي يومية لشخصيات سياسية وقيادات عسكرية وقبلية دون الإفصاح عن سبب الوفاة.

وترفض مليشيا الحوثي الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لأعداد وفيات ومصابي كورونا، في وقت يتحدث ناشطون عن إصابة ووفاة قيادات حوثية، وعشرات المواطنين جراء اصابتهم في الوباء، فيما لم تعلن المليشيات حتى الآن سوى عن أربع إصابات بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة واحدة، بحسب تصريحات وزير الصحة التابع للحوثي.

وحتى مساء اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (323) حالة بينها (80) وفاة و(14) تعافي، بحسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا.

وتمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بعشرات التعازي لأقارب متوفين نتيجة كورونا في اليمن بشكل عام، وفي مناطق سيطرة الحوثيين بشكل خاص، وتتحدث مصادر طبية وصحية عن آلاف الإصابات ومئات الوفيات حتى الآن.