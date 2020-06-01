شكرا لبحثكم عن خبر مستشفى بصنعاء يحتجز طفلة متوفية مقابل 18 مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الاحد، أن إدارة المستشفى السعودي الألماني بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تحتجز طفلة متوفية لدفع 18 مليون ريال.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الطفلة توفيت نتيجة لخطأ طبي، إثر عمليتين في القلب لشفط السوائل، أدخلت بعدها إلى العناية المركزة لمدة، ثم ماتت.

وأشارت المصادر إلى أن الطفلة التي اسعفت قبل شهرين من محافظة ذمار نتيجة لاصابتها بالحمى.

وخلال الايام الماضية، خصصت إدارة المستشفى، الدور الثاني كاملا لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مقابل مبالغ مالية باهظة.

وطبقاً لرسالة خطية حملت تواقيع عدد من أهالي المرضى، فقد تم تخصيص الطابق الثاني في مبنى المستشفى لاستقبال الحالات المصابة بوباء كورونا، مقابل مبلغ مليون ريال يمني عن كل حالة.

واشتكى أهالي المرضى، في الرسالة، من الإهمال الطبي الذي يعانيه النزلاء في المستشفى، بتصريح من المليشيا.

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