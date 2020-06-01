اخبار الخليج / اخبار اليمن

عيدروس الزُبيدي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عيدروس الزُبيدي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

عيدروس الزُبيدي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الأثنين،  في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، مع السفير الفرنسي لدى اليمن، السيد كريستيان تيستو، العديد من الملفات ذات الصلة، وعلى رأسها الملف الإنساني والملف السياسي والأمني .

 

وناقش اللقاء تطورات الجهود التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

Advertisements

 

وأكد الزبيدي على أهمية دعم السلام والاستقرار، وتوحيد الجهود ناحية الحد من تفاقم الوضع الإنساني، وفرض الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيداً بالجهود الطبية والإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مواجهة بالعاصمة عدن والجنوب.

 

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن سروره بهذا اللقاء، وتقديره لموقف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً على موقف بلاده بخصوص أهمية اتفاق الرياض وضرورة معالجة الملفات العالقة وتكثيف الجهود نحو حل الملف الإنساني.

 

حضر  اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات، والأستاذ علي الكثيري عضو هيئة الرئاسة، والاستاذ عبدالرحمن اليافعي عضو هيئة الرئاسة، والأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيدروس الزُبيدي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا