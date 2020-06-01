أمن عدن يعلن عن ضبط خلية إرهابية متخصصة بعمليات الإغتيال.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إدارة أمن العاصمة عدن، اليوم الإثنين، عن ضبط خلية إرهابية متورطة في العديد من عمليات الإغتيال التي شهدتها المحافظة .



وقال المكتب الإعلامي لأمن عدن، أنه تحت إشراف ومتابعه من اللواء شلال شايع مدير أمن عدن تمكنت وحده خاصة من قوات الطوارى والدعم الأمني - امن عدن بقيادة العقيد محمد حسين الخيلي من مداهمة احد الفنادق في مديرية المنصورة وضبط خليه إرهابية ثبت تورطها بعمليات الاغتيالات في مناطق المحاريق والمنصورة ودار سعد إضافة إلى ممارستها عمليات بيع وتوزيع الحشيش والحبوب المخدرة.

وأضاف في بيان صادر عنه، "وتمت عملية القبض على الخلية الإرهابية بعد معلومات استخباريه ورصد دقيق تم مداهمة الفندق مكان تواجد بعض أفراد الخلية بنجاح وجرى ضبط عدد من افراد الخلية وهم على النحو التالي : ( م . ع .ص ) و ( م . ع . م ) و ( ت . ع . ح ) في حالة تلبس تام وبحوزتهم عدد من قطع السلاح والذخائر كما تم ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة" .

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وأشار إلى أنه تم التحقيق مع الخلية الإرهابية ومن خلال الاعترافات التي قادت إلى كشفت مركز تواجد بقية أعضاء الخلية في منطقة بير فضل ليتم التحقق من صحة المعلومات وبعد عملية رصد دقيق تحركت قوة من قوات الطواري والدعم الأمني – امن عدن الى منطقة بير فضل وتم تنفيذ عملية مداهمة نوعية تم من خلالها ضبط بقية افراد الخلية الإرهابية وهم ( م .ع. س) و (س . ص .ق ) و (م .س .س) والعثور على كميات من الحشيش والحبوب المخدرة وعدد من قطع السلاح وذخائر متنوعه إضافة الى بطائق هوية بأسماء مختلفة لعناصر الخلية الإرهابية.

من جانبه اكد قائد قوات الطوارى والدعم الأمني – امن عدن العقيد محمد حسين الخيلي اننا في قوات الطواري على العهد ثابتون صامدون قادرون عيون ساهرة لحماية الوطن والمواطن نضرب بيد من حديد دون هوادة كل الخلايا الإرهابية التي تسعى لزعزعة امن واستقرار عاصمتنا الحبيبة عدن ونقول لأحزاب الشيطان إخوان اليمن مهما نشرتهم من خلايا إرهابية فنحن لها بالمرصاد