منظمة بلجيكية تتسلم إدارة مركز العزل الصحي بمستشفى الجمهورية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تسلمت منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية مسؤولية إدارة مركز العزل بمستشفى الجمهورية العام في العاصمة عدن، وذلك بعد توقيعها لإتفاقيتين مع وزارة الصحة العامة والسكان، والإدارة الذاتية للجنوب .



وجرى صباح اليوم الإثنين، عملية توقيع عقد تسليم منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية لإدارة مركز العزل الصحي بمستشفى الجمهورية التعليمي بالعاصمة عدن.

وعقب انتهاء مراسيم التوقيع من قبل الدكتور سالم، رئيس لجنة الصحة بالإدارة الذاتية للجنوب، القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي، والسيد رفائيل ممثل المنظمة البلجيكية، دعا الشبحي جميع الاختصاصيين و أطباء العموم والتمريض والعاملين في المرافق الصحية بالعاصمة عدن وعلى رأسها مستشفى الجمهورية التعليمي بالعودة والالتزام بمواعيد العمل في مرافقهم.

وأوضح الشبحي أن استئناف الدوام الرسمي في المرافق الصحية قد بدأ اليوم الإثنين لجميع الاختصاصيين والأطباء والتمريض والعاملين، مؤكداً بأن هناك قرارات وتعليمات قضت بأن تسلم المرتبات بحسب عدد أيام الحضور والغياب.

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وبين الشبحي أنه وبمقتضى العقد الموقع مع منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية لتسليمها مركز العزل في مستشفى الجمهورية، أن تقوم المنظمة ببناء سور عازل لفصل قسم العزل عن الأقسام الأخرى في المستشفى، واستحداث مدخل خاص بقسم العزل بعيداً عن المداخل الخاصة بالمستشفى.

ونوّه الشبحي بأن مركز الحوادث والطوارئ سيعاود عمله الجراحي والباطني بصورة اعتيادية، مشدداً على أفراد الطواقم الطبية بضرورة الالتزام بجدول المناوبة والحضور والتواصل مع رؤوساء الاقسام لمعرفة نوباتهم والالتزام بها.

كما طالب الشبحي في ختام حديثه مركز الدراسات بإلزام طلاب الدراسات بالقيام بواجبهم حسب الجداول التي أنزلت من كل رئيس قسم، وكذا باقي المستشفيات الحكومية والخاصة والمستوصفات بسرعة فتح أبوابها واستقبال الحالات الجراحية والباطنية للمساهمة في تقديمة الخدمات الطبية للمواطنين.

إلى ذلك ذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة الصحة العامة والسكان، وقعت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية على إتفاقية لإدارة وتشغيل المحجر الصحي في هيئة مستشفى الجمهورية العام بعدن، والمحجر الصحي بمحافظة أبين .

وقع الإتفاقية عن الوزارة، الوكيل لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور، علي الوليدي، وعن المنظمة ممثلها في عدن .

وأشاد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، بجهود منظمة اطباء بلا حدود وتدخلاتها في القطاع الصحي في عدد من المحافظات