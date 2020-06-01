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هاني بن بريك يرد على توكل كرمان : بث الرعب ليس من النضال ضد العنصرية

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

هاني بن بريك يرد على توكل كرمان : بث الرعب ليس من النضال ضد العنصرية

عدن - الخليج 365

رد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، على تغريدة للناشطة الإخوانية، توكل كرمان، حيت فيها أعمال العنف التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية .

 

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وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "النهب والتدمير وإقلاق السكينة وبث الرعب في الشارع ليس من النضال ضد التمييز العنصري في بلد ضربت أروع مثال للتحرر من العنصرية بوصول إفريقي للرئاسة لفترتين، وبخطأ فردي سيحاسب عليه فاعله لايمثل مؤسسات الدولة يستغل الإخونج الحدث ضد أمريكا" .

 

وأضاف "لن يكون ما تريدون فأمريكا دولة قانون ومؤسسات" .

 

ووصفت الناشطة الإخوانية توكل كرمان أعمال العنف التي تشهدها الولايات المتحدة بالنضال، وقالت في تغريدة لها بتويتر، "الى الشعب الأمريكي العظيم وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً .. أنتم أحباب الله وطوبى لكم"

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