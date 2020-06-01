شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يؤكد: "جو بايدن يتسبب في إطلاق سراح المخربين" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السياسي جو بايدن بالعمل على إطلاق سراح الأناركيين المخربين خلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايام المتحدة الأمريكية.

كما وصف "ترامب"، جو بادين بـ" النعسان" الذي لا يعرف شيئا عما يقوم به فريقه في الاحتجاجات، مضيفًا: " 13 من فريق بايدن يتبرعون بالمال لإطلاق سراح مخربين في منيابوليس " .

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وغرّد "ترامب" قائلًا لخصومه: " موعدنا في الثالث من نوفمبر " .

وزار نائب الرئيس الأمريكي السابق " بايدن " ، موقع الاحتجاجات فى مدينة ويلمينجتون التي انطلقت احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي في ولاية مينيسوتا، كما وجه رسالة إلى الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية تزامنا مع التظاهرات.

ونشر بايدن صورة من موقع الاحتجاجات، معلقا عليها : " نحن أمة تعاني من الألم، لكن علينا ألا نسمح لهذا الألم بتدميرنا.. نحن أمة غاضبة، لكن لا يمكننا أن نسمح لغضبنا هذا بأن يبتلعنا ويأكلنا.. نحن أمة مستنزفة، لكننا لن نسمح لاستنزافنا بالتغلب علينا " .