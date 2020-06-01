شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتجه لفتح الحدود بنهاية يونيو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت تونس، عن اتجاهها لفتح الحدود في آخر أسبوع من شهر يونيو الجاري، بالتنسيق بين وزارات السياحة والخارجية والصحة والنقل.

وصرّح وزير السياحة التونسي محمد التومي، بأن الإعلان عن فتح الأجواء يفسح المجال لإرسال الوفود السياحية إلى تونس بداية من شهر يوليو.

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وأوضح أن حكومة تونس، تسعى لإنقاذ ذروة الموسم السياحي والفترة التي تليه، مشيرًا إلى أنه تم إعداد بروتوكول صحي لتطبيقه في مختلف المنشآت السياحية.

وأشار إلى أنه من الضروري استثمار النجاح الذي حققته تونس في مجابهة فيروس كورونا للترويج للسياحة في البلاد.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بالكاد يتعدى الـ 1000 حالة، في حين تبلغ حالات الشفاء 964 حالة.