شكرا لمتابعة خبر عن قيادات بالمجلس الانتقالي .. تشارك في تشييع جثامين مدير أمن شبام ومرافقيه في وادي حضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت، اليوم الإثنين، في تشييع جثمان الشهيد صالح بن علي جابر مدير أمن وشرطة شبام ومرافقيه الذين استشهدوا في الحادث إجرامي إرهابي في منطقة الحوطة، صبيحة ثالث أيام عيد الفطر.

وانطلق موكب التشييع من جولة الشافعي بمدينة سيؤن تتقدمه جثامين الشهداء وصولا إلى مسيال شبام، حيث تمت الصلاة الجنازة على جثامينهم الطاهرة قبل أن يواروا الثرى.

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وحمل المشيعون لافتات تعبر عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة البشعة وغيرها من جرائم وحوادث القتل والاغتيالات في الوادي.

وقام محمد الحداد عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة، حضرموت رئيس القيادة المحلية بمديرية القطن وبتكليف من رئيس القيادة المحلية بالمحافظة د. محمدجعفر بن الشيخ ابوبكر ونائبه لشؤون مديريات الوادي الشيخ صالح العمودي، بنقل التعازي والمواساة من القيادة السياسية للمجلس الإنتقالي الجنوبي وقيادة المحافظة لشيخ مشائخ يافع بالوادي والصحراء وأسر الشهداء الأبطال.

شارك في مراسم تشييع الجنازة كل من:

علي الصويل وطارق بن سلم، عضوا الجمعية الوطنية، وربيع غصان ومحمد الكثيري عضوا انتقالي المحافظة، والشيخ عبدالعزيز البكري نائب رئيس القيادة المحلية بالقطن، وغازي لرضي رئيس الإدارة الجماهيرية وعدد من أعضاء القيادة المحلية ورؤساء المراكز المحلية.