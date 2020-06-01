شكرا لمتابعة خبر عن بعد الانهيار المستمر للريال اليمني .. الدولار يتجاوز 700 ... تعرف على سعر الصرف في العاصمة صنعاء وعدن (اسعار الصرف) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهيارمستمر للريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي من ذو صباح اليوم وحتي المساء الاثنين.

"سمابرس" ينشر أسعارالصرف للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن مساء اليوم الإثنين، الموافق 1/6/2020 على النحو الآتي:-

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اسعار الصرف في عدن

الشراء

الدولار : 704

الريال السعودي: 185

البيع

الدولار : 708

الريال السعودي : 186

اسعار الصرف في صنعاء

الشراء

الدولار: 600

الريال السعودي: 157

البيع

الدولار :604

الريال السعودي: 158