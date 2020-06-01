شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : لحظة اقتحم الجيش الوطني لمواقع الحوثيين شرق العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الجيش الوطني مقطع فيديو يظهر فيه اقتحام أفراد الجيش الوطني لمواقع الحوثيين في جبهة نهم.

ويظهر الفيديو تقدم أفراد الجيش إلى مواقع حوثية في عدد من الجبال والتباب بنهم يرافقهم قصف عنيف على مواقع الحوثيين.

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وكان الجيش الوطني قد حقق انتصارات كبيرة باليومين الأخيرين في جبهة نهم حيث تقدم في عدة مواقع وصد هجمات حوثية على مواقع أخرى.

كما شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتعزيزات الحوثيين في نهم.