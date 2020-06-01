شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يقصفون حي سكني في محافظة مارب بصاروخ بالستي (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت السلطات الأمنية بمدينة مأرب في تصريح لها، أن الصاروخ البالستي الذي أطلقه الحوثيين سقط على حي سكني وسط المدينة.

وبحسب سكان محليون، فقد شوهدت سيارات الاسعاف و الدفاع المدني تهرع إلى المكان، مشرين إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى و جرحى من المدنيين.

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الجدير بالذكر، إن قصف الحوثيون الأحياء السكنية في مأرب، جاء بعد ساعات من شن قوات الجيش الوطني، هجوما معاكسا على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية، في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأسفر الهجوم الذي شنته قوات الجيش عن مقتل العشرات من جماعة الحوثي، فيما دمرت مقاتلات التحالف آليات عسكرية لجماعة الحوثي، فيما أكد الجيش مقتل 30 مسلحا حوثيا في هجوم مضاد بمديرية نهم، وذلك بعد أن كسر هجوما لمليشيا الحوثي وأجبرها على التراجع.