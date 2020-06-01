مركز الملك سلمان ينفذ 474 مشروعاً باليمن بثلاثة مليارات وخمسة ملايين دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

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قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "انه نفذ 474 مشروعاً في 21 قطاعاً باليمن، بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات و 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك منذُ إنشائه في مايو 2015م وحتى شهر أبريل 2020 ".

واوضح المركز في بيان له، بان عدد المشروعات للقطاع الصحي بلغت 211 مشروعا، وقطاع الأمن الغذائي 90 مشروعا، و26 مشروعا نفذت في مجال دعم و تنسيق العمليات الإنسانية، و21 مشروعا في التعافي المبكر، و27 مشروعا في قطاع المياه والإصحاح البيئي، و29 مشروعا في مجال الإيواء، و 21 مشروعا في الحماية، و15 مشروعا في القطاع التعليمي، و7 مشاريع في الخدمات اللوجستية، و7 مشاريع أخرى في التغذية، ومشروع واحد في الاتصالات في حالات الطوارئ، فضلاً عن 20 مشروعا في قطاعات أخرى