مناقشة الإجراءات الإستباقية لمواجهة المنخفض الجوي بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 الخليج 365 - سيئون ناقشت لجنة الطوارئ بمديريات وادي حضرموت والصحراء برئاسة وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي،اليوم، الاستعدادات اللازمة تحسبا لأي أثار تنتج عن المنخفض الجوي القادم من محافظة المهرة.

Advertisements واستمعت اللجنة التي ضمت مدراء عموم عدد من مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ،جاهزية المعدات والأفراد المتوفرة لديها وكيفية الاستفادة منها أثناء ظهور أية آثار تتطلب المساعدة والإنقاذ . وأكد الوكيل المساعد عبد الهادي التميمي ،على ضرورة وضع خطة متكاملة قبل وأثناء وبعد الحالة المطرية ، والعمل بروح الفريق الواحد وتسخير الإمكانيات المتوفرة من أجل التخفيف من الآثار المرتقبة

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