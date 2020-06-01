باعوم يدعو الدول المانحة إلى الإسهام الفاعل في تمويل البرامج والمشاريع الصحية باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، برعاية المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة.



وأكد باعوم في تصريح صحفي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أهمية المؤتمر في حشد التمويل للمشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن، كون الأزمة التي تشهدها البلاد تتطلب تظافر الجهود الدولية لمزيد من الدعم للحكومة اليمنية ومساندته جهودها في تقديم الخدمات والتغلب على الأوبئة والحميات المنتشرة في المحافظات اليمنية.

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وقال باعوم "ان اليمن بحاجة ماسة إلى دعم للقطاع الصحي المتأثر أصلا منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الحكومة وتدميرها للمؤسسات الصحية وإلحاقها الضرر بـ 60% من المنشئات الصحية، ما أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة في انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وعلى رأسها فيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعا وزير الصحة الدول المانحة و المنظمات إلى الإسهام الفاعل في دعم اليمن وإنجاح المؤتمر، وتخصيص جزء من هذه المبالغ للقطاع الصحي، ورفع قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة والعمل على توفير مستشفيات ميدانية وتدريب الكوادر الطبية في مواجهة الأوبئة والحميات، وتقديم أجهزة فحص PCR ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وألبسة الحماية والوقاية بكميات كافية تتناسب وحجم التحديات ضمن خطة الاستجابة الطارئة.

وعبر باعوم عن تقدير الحكومة اليمنية الكبير لجهود المملكة العربية السعودية ووقوفها الى جانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات، باعتبارها أكبر الداعمين لليمن.