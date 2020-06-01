وكيل وزارة الخارجية يبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع سفير روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث الجارية على الساحة اليمنية والموقف الروسي تجاهها، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وثمن وكيل وزارة الخارجية ، موقف روسيا البناء ودعمها للحكومة اليمنية وانخراطها في الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن..مشيرا الى عمق العلاقات اليمنية - الروسية والجذور التاريخية لتلك العلاقات. من جانبه جدد السفير الروسي دعم بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره وللحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي..مؤكدا رغبة بلاده في المساعدة للتوصل الى حل للازمة اليمنية ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن.

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