شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : أول تصريح حكومي بشان جزيرة حنيش .. بعد أنباء عن احتلال أريتيريا لها .. ووكالة سبأ الرسمية تنشره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر من خلال بياناً رسمياً له ان جزيرة حنيش اليمنية تحت قبضة وسيطرة قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً ومسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية بقيادة قائد قوات خفر السواحل العقيد عبدالجبار زحزوح.

ونفى البيان قطعياً الأخبار المتداولة التي روجت لهجوم للقوات الارتيرية في الجزيرة واحتلالها ، وطرد السكان منها ووصفها بالصحافة الصفراء، داعياً الصحفيين عدم الانجرار خلف الأكاذيب والترويج لها وتحري دقة المعلومة قبل نشرها من مصادرها الرسمية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح البيان أن ما يحصل بشكل دائم "هناك بعض الصيادين اليمنيين يصطادون في المياة الاقليمية بحثاً عن الاماكن الأكثر وفرة بالأسماك، وعندما يتم مطاردتهم من قوات سواحل ارتيرية يلجؤون إلى الجزيرة هرباً منها والإحتماء بالقوات المتواجدة هناك.

واختتم البيان بتقديم الشكر للأشقاء في قيادة التحالف العربي لمساندتهم الكبيرة في بناء قوات بحرية يمنية مؤهلة وقادرة على حماية الشواطئ والجزر اليمنية.