شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري مروع يتسبب بوفاة شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة في مديرية سنحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شخص واصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة وثالث بشكل طفيف في حادث تصادم سيارتين في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الأحد ان حادث تصادم بين سيارتين في قرية سيان بسنحان بمحافظة صنعاء تسبب في وفاة شخص ينتمي إلى أسرة حباجر وإصابة أثنين آخرين من أسرة جوله وشخص آخر وجميعهم من قرية سيان .

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وأضافت المصادر أن السرعة الزائدة كانت سبب الحادث في الخط الفرعي المؤدي إلى قرية سيان مركز مديرية سنحان بين سيارتين الأولى نوع سنتافي رباعية الدفع والأخرى تاكس نوع كورولا وتسبب في وفاة الراكب الذي كان يجلس في المقعد الأمامي بجانب السائق في السيارة الأخيرة الكورلا والذي ينتمي الى أسرة آل حباجر .

وأكدت المصادر وفاة الراكب الذي كان بجانب السائق فورا فيما تم إسعاف الأخيرين الى المستشفى ومازالت حالة أثنين منهم خطيرة .

وتزايدت الحوادث في الفترة الأخيرة نتيجة لتضرر الطرق وتكسرها وعدم صيانتها نتيجة للحرب المشتعلة في اليمن بعد سيطرة المليشيا الحوثية على السلطة نهاية عام 2014م بالإضافة الى السرعة الزائدة وعدم تفقد السيارات نتيجة لظروف الناس الصعبة بعد إيقاف المليشيا لغالبية الموظفين عدى العناصر التابعة لها .