شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السفارة اليمنية في الرياض الأحد عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة الفحوصات المختبرية بمنطقة شرورة السعودية.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر رصدها المشهد اليمني أن السفير اليمني في الرياض شائع الزنداني قام بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة الفحوصات المختبرية بمنطقة شرورة السعودية.

وبحسب السفارة فإن اللجنة ستباشر عملها من يوم غدا الاثنين 1 يونيو .

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قامت السلطات السعودية بإغلاق مختبرات الفارابي في منطقة شرورة بعد كثرت البلاغات من المغتربين اليمنيين.

وكان عشرات المغتربين والعالقين اليمنيين في السعودية،عبروا، عن غضبهم من توجيه الحكومة اليمنية المعترف بها، بإجراء فحص pcr للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، على حسابهم الشخصي.

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وقالوا في مناشدة تلقاها "المشهد اليمني "، أن تكلفة الفحص الطبي للشخص الواحد تكلفهم ما بين 1300 الى 1500 ريال سعودي، في حين أن السفارة اليمنية في الاردن تكفلت بتكاليف الفحص الطبي pcr لكافة العالقين.

ولفتوا إلى أن عاملين بمنفذ الوديعة أخذوا من ٦٠ شخصا من اليمنيين العالقين في شرورة ١٣٠٠ ريال سعودي عن الشخص الواحد، ثم قاموا بتدوين بياناتهم فقط و وعدوهم إلى يوم غدا بإجراء الفحص حتى يتمكنوا من الدخول من المنفذ.

