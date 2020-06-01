شكرا لبحثكم عن خبر مستلزمات ”كورونا” بصنعاء تتسبب بإغلاق ست صيدليات ومخازن أدوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت السلطات في صنعاء، الأحد، ست صيدليات و مخازن أدوية على خلفية تلاعب واحتكار للأدوية المساعدة على رفع مناعة المواطنيين بوجه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر محلية لـ " المشهد اليمني "، أن وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تديرهما مليشيا الحوثي، قامت بإغلاق ست صيدليات و مخازن لتجار الأدوية والمستلزمات الطبية بناء على محاضر مخالفات في الأسعار والاحتكار للأدوية والمستلزمات الطبية .

وبينت المصادر بأنه تم إغلاق الصيدليات التى ترفع أسعار الكمامات والقفازات وفيتامينات دي وسي التى تساعد على رفع مناعة المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا.

وخلال الايام الماضية، انعدم فيتامين سي من معظم صيدليات الامانة، فيما ارتفعت أسعار الكمامات والكفوف والمستلزمات الطبية الأخرى الى أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل تفشي الفيروس.

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