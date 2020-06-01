شكرا لبحثكم عن خبر بيان صادر عن وزارة التربية الحوثية بشأن موعد اختبارات الشهادة العامة والنقل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء، اليوم الأحد، بيان بشأن اختبارات الشهادة العامة والنقل في مواقع سيطرتها.

ونفت التربية التابعة للحوثيين ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تحديد موعد اختبارات الشهادة العامة والنقل .

وأكدت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، نقلا عن وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات أحمد النونو، استمرار تعليق الدراسة والاختبارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي اتخذتها المليشيات في وقت سابق.

وبحسب الوكالة فقد أشار الوكيل النونو إلى أنه عند اتخاذ أي قرار سيتم إعلانه عبر القنوات الرسمية الي تسيطر عليها المليشيات والموقع الإلكتروني للوزارة.