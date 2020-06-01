شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة قبول مشايخ النكف في البيضاء بـ” التحكيم القبلي” المقدم من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر قبلي، عن حقيقة قبول مشايخ النكف في محافظة البيضاء بـ" التحكيم القبلي" من مليشيا الحوثي في مقتل الشهيدة جهاد الأصبحي، خلال اجتماع عقده الحوثيين بصنعاء بحضور "افتراضي" لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وأوضح الشيخ حسين المظفري، مستشار محافظة الجوف، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، إن "الاجتماع الذي حدث أمس (الجمعة) في صنعاء والتحكيم في قضية ‎جهاد الأصبحي والحكم والتشريف للحكم الذي صدر لا يعني آل الأصبحي لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف: إن "القضية تخص آل الأصبحي بشكل مباشر وتخص أهل ‎البيضاء بشكل عام".

وأكد المظفري على أن حل القضية في ردمان عند الشيخ ‎ياسر العواضي وأبو الشهيدة ومشايخ النكف.

وأشار إلى أن ما حدث في صنعاء لا علاقة به للشيخ ياسر ولا لوالد الشهيدة جهاد ولا لقبائل النكف لا من قريب ولا من بعيد، معتبراً ما جرى في الاجتماع التفافاً على القضية.

وكانت مصادر قبلية، أفادت بقبول عدة مشايخ من البيضاء موالين للمليشيا بالتحكيم المطلق في العيوب والحشم، من الحوثيين في قضية جهاد الأصبحي، ولم يقبلوا التحكيم في الدم لكونهم غير مخولين بذلك.

و وفقا للمصادر، حكم المشايخ على الحوثيين ب110 ملايين ريال يمني، وتنازلوا منها بثلث المبلغ لعبدالملك الحوثي وثلث للاقباله، وتم تشريف الحكم من قبل الحوثيين ودفع المبلغ، مقابل، قيام مشايخ البيضاء المحكمين بتسليم المطلوبين للحوثيين من آل الأصبحي والتخلي عن الشيخ ياسر ‎العواضي وكل القبائل الذين لبوا دعوته للنكف القبلي؛ الامر الذي اعتبره عدد من المشايخ محاولة التفاف حوثية للغدر بياسر العواضي ورفاقه.

الشيخ/ حسين محمد المظفري @hussein_lll الاجتماع الذي حدث امس في صنعاء والتحكيم في قضية #جهاد_الأصبحي والحكم والتشريف للحكم الذي صدر لايعني ال الاصبحي لا من قريب ولا من بعيد...القضيه تخصهم بشكل مباشر وتخص اهل #البيضاء بشكل عام......حل القضية في ردمان عند الشيخ #ياسر_العواضي وأبو الشهيده.

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8:45 PM - May 30, 2020

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