شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع جنوني لاسعار القبور في صنعاء وتوقعات بظهور سوق سوداء للقبور والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت القبور في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتفاعا جنونيا في الأسعار، وذلك بعد ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر محلية، إن سعر القبر الواحد في صنعاء، وصل سعره إلى 100 الف ريال، أي ما يعادل 150$ دولار أمريكي.

يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل عشرات الوفيات بكورونا في صنعاء بشكل يومي، وإغلاق بعض المقابر أبوابها بعد ان امتلأت خلال الايام القليلة الماضية.

وكان وزير الصحة الحوثي، طه المتوكل، أكد أن وباء كورونا منتشر في عدة مناطق ومحافظات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مشيرا إلى ان الوفيات والإصابات بالعشرات، ورفض الافصاع عن اعداد ضحايا الوباء لأن ذلك لا يتوافق مع سياستهم كما صرح المتوكل.

وتداولت و سائل اعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تعميم عن مكتب الاوقاف الحوثي بصنعاء، يقضي بإغلاق مقابر عمرها بعد أن اكتملت.

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وبحسب مصادر محلية، فإن صنعاء تشهد جنازات يومية تقدر بالعشرات، مؤكدين ان اغلب الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، علق الناشط اليمني، محمد ربيع بقوله؛ ما دام القبر بمائة ألف ريال، كما يقال، توقعوا ظهور سوق سوداء للقبور.

وأضاف، سيدفن الناس موتاهم في أحواشهم وأراضيهم، وفي الأزقة ذات المنفذ الواحد.

بدوره علق الناشط اليمني، فاروق الشعراني ساخرا من تكتم المليشيات عن اعلان الوفيات مع زيادت عدد الضحايا بقوله؛ قبر عرطه قريب من الشارع الرئسي بسعر مغري ، صاحبه محتاج يشتي يسافر .

وتتصاعد مخاوف اليمنيين من التفشي السريع للوباء في مناطق سيطرة المليشيات، وسط تحذيرات اميمية وطبية من انتشار واسع لكورونا وتسجيل اصابات ووفيات يومية بالوباء تقدر بالمئات.