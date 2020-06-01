شكرا لبحثكم عن خبر مصرع مصور قناة ”المسيرة” التابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف ”الاسم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مصور قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي الأحد في محافظة الجوف خلال المواجهات الأخيرة مع الجيش الوطني.

وأفادت مصادر حوثية بوفاة مصور قناة المسيرة الحوثية المدعو عبدالله صالح عسكر مجلي اليوم بمنطقة الجدافر في محافظة الجوف.

وبحسب مصادر عسكرية فإن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الأحد بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في محافظة الجوف.

وأكدت المصادر أن الميليشيا الحوثية تتكبد العديد من الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع مصور قناة ”المسيرة” التابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف ”الاسم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.