شكرا لبحثكم عن خبر سخرية واسعة من إعلان مليشيا الحوثي إكتشاف علاجا لكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثار إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية، بقرب إكتشاف علاج لفيروس كورونا سخرية واسعة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، بسبب عجز المليشيات عن احتواء الوباء مع زيادة أعداد الوفيات والإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الصحة الحوثي، طه المتوكل، عن قرب إكتشاف علاج لفيروس كورونا، وقال في مؤتمر صحفي؛ "زملاءنا الأطباء، والصيادلة، والمختبرات يجروا أبحاثا طويلة مستفيضة، وسيكون دواء كورونا من اليمن".

وفي هذا السياق، علق الناشط اليمني، إبراهيم دحان بقوله؛ جماعة الحوثب اعتمدت على السير وفق طريق الدجل والكهنوت في تعاملها مع وباء كورونا في مناطق سيطرتها.

وأضاف بالقول؛ تصريح الدكتور المتوكل يسر وفق طريق الدجل والطريقة العشوائية حق الظمين، والزنداني وغيره من المشعوثين الذي زعموا اكتشاف علاج لكورونا كذبا وافتراءا.

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بدوره علق فراس العولقي قائلا؛ طه المتوكل قال انهم بصدد التوصل لعلاج لكورونا بينما لايوجد معانا اجهزه فحص كورونا في بلادي.

وأضاف ساخرا؛ من لم يمت بالحرب او كورونا سيموت بجلطه بسبب هذه العاهات.

الصحفي اليمني عامر الدميني علق ساخرا بقوله؛ العالم على موعد لاكتشاف علاج لوباء كورونا من اليمن.

وأضاف الدميني؛ الكلام لوزير الصحة الحوثي، بعد سنة ذكروهم بهذا التصريح والإكتشاف العظيم.

وتابع قائلا؛ مسكين الزنداني.. مافيش معه ميكروفونات كثير يهدر ويهرج قدامهم.