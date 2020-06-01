شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يفتك بالأطباء في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 الخليج 365 ـ خاص توفيت استشارية في طب العيون بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020.

Advertisements وأكدت مصادر طبية وفاة الدكتورة آمال نعمان/ استشاري أمراض وجراحة العيون بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء. كما توفي استشاري الجراحة الدكتور شاهر سعيد علي الشيباني مالك مركز الاستشاري للجراحة العامة في شارع بغداد (صنعاء) بفيروس #كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يفتك بالأطباء في العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.