شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.



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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف عسكرية للمليشيا في منطقة "طخية" التابعة لمديرية مجز بالمحافظة.

وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديريتي كتاف وباقم في المحافظة ذاتها.

ومنذ أشهر، تشهد جبهات المحافظة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين