- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف عسكرية للمليشيا في منطقة "طخية" التابعة لمديرية مجز بالمحافظة.
وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديريتي كتاف وباقم في المحافظة ذاتها.
ومنذ أشهر، تشهد جبهات المحافظة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.