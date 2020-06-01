شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون القائد العسكري الذي اقسم بالله انه سيجعل نساء شبوة وابين ارامل واطفالهم ايتام..شاهد الامر المرعب والكارثي الذي وقع له وماذا فعل به ابناء شبوة وابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون القائد العسكري الذي اقسم بالله انه سيجعل نساء شبوة وابين ارامل واطفالهم ايتام..شاهد الامر المرعب والكارثي الذي وقع له وماذا فعل به ابناء شبوة وابين

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