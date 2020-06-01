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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير: قناة العربية تقطع كل برامجها وتصعق الرئيس هادي وتكشف عن مخطط خطير يقوم به هذه الطرف ويلغي شرعيته ويجبره على الخروج من اللعبة السياسية

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