تعز: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 54 حالة

أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس.
وقالت اللجنة، في بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن "عدد الحالات المشتبهة التي تم فحصها اليوم الأحد 21 حالة مشتبهة، وكانت النتيجة 11 حالة إيجابية و 10 حالات سالبة".
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في محافظة تعز وصلت حتى مساء اليوم 54 إصابة، بينها 13 وفاة، و4 حالات تعاف.
وأضافت اللجنة أن "الحالات النشطة بلغت 37 حالة وتتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة".
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