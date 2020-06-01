”أب يمني” يقتل طفلتيه المعاقتان في جريمة أعادت الى الأذهان ”قاتل بناته الثلاث”

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الاحد، أن مواطن يمني من مديرية العدين بمحافظة إب، أقدم على قتل طفلتيه المعاقتان؛ في جريمة أعادت الى الأذهان "قاتل بناته الثلاث" بصنعاء خلال الفترة الماضية.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن أحد أهالي منطقة الشرقية قام بقتل طفلتيه المعاقتان دون أي سبب يذكر.

واشارت المصادر الى أنه تم إلقاء القبض عليه وحجزه في مدرسة المنطقة، و أبلغت الجهات الأمنية في المديرية بالجريمة تمهيدا لإحالته للقضاء.

وتأتي الحادثة بعد أيام من قيام إمرأة بمدينة إب القديمة بقتل زوجها بعد محاولته تعنيف ابنتهما.

وتسببت الحرب الناتجة عن إنقلاب مليشيا الحوثي، في وقوع مئات الجرائم، وتدمير النسيجين الاجتماعي والنفسي للمجتمع، للعام السادس على التوالي.

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