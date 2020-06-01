شكرا لبحثكم عن خبر خصصت رقم للطوارئ لكنها لا تجيب عليه .. ميليشيا الحوثي تتجاهل اتصالات المواطنين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى مواطنون في صنعاء من تجاهل السلطات الحوثية لاتصالاتهم على الرقم المخصص لطوارئ فيروس كورونا.

وقالت مصادر محلية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية أن المواطنين في صنعاء يشتكون من عدم تجاوب سلطات الميليشيا الحوثية مع اتصالاتهم للابلاغ عن حالاة كورونا.

وبحسب المصادر فإن أحد المواطنين حاول الاتصال بوزارة الصحة التابعة لحكومة الميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا للابلاغ عن حالة أحد أقربائه بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ لكنه لم يجد رد.

وأكدت المصادر أن المواطن استمر في محاولاته لأكثر من ساعتين حتى توفي المريض.

وبعد الوفاة حاول المواطن الاتصال بالوزارة لاتخاذ اجراءاتها خوفا أن يكون قريبه توفي بكورونا لكنه لم يتلقى أي رد مما اضطره إلى التصرف بجثة قريبه بالطريقة العادية.

وقد كانت ميليشيا الحوثي أعلنت عن رقم خاص بطوارئ فيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خصصت رقم للطوارئ لكنها لا تجيب عليه .. ميليشيا الحوثي تتجاهل اتصالات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.