المالكي: 5000 انتهاك حوثي باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الناطق باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements وقال: بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية. وكان المالكي أكد في وقت سابق أن قوات التحالف المشتركة اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة

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