شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحتمي داخل " قبو " بعد التظاهرات أمام البيت الأبيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن احتماء الرئيس دونالد ترامب، داخل قبو تحت الأرض، يوم الجمعة الماضي، بعدما استعرت التظاهرات أمام البيت الابيض. Advertisements وشهد محيط البيت الأبيض اليوم الاثنين، نشوب اشتباكات وتدافع وصدامات بين المحتجين ورجال الشرطة على خلفية مقتل جورج فلويد. وتزايدت أعداد المحتجين الأمريكيين أمام مبنى البيت الأبيض، للتعبير عن رفضهم لمقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية، على يد شرطي أبيض.

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