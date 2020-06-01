شكرا لقرائتكم خبر عن شركات عملاقة تتفاعل مع تظاهرات أمريكا وتغير علامتها إلى اللون الأسود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد الشركات الكبرى لربط علامتها التجارية باللون الأسود، وذلك دعما لحركة "BlackLivesMatter" حركة السود مهمة ،ضد التمييز العنصري والإساءة للسود.

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ويذكر بأن الشركات الكبرى عادة ما تبتعد عن ربط علامتها التجارية، بموضوعات حساسة، لذا فهي حذرة وقت الصراعات.

ومن جهته غيّر الحساب الرسمي لتويتر صورة ملفه الشخصي للطائر الأسود بدلاً من الأزرق، وأضاف وسم "#BlackLivesMatter" إلى سيرته الذاتية، في إشارة إلى حركة "حياة السود مهمة"، كما نشر انستغرام قصة سوداء في خاصية " الـ"stories" وارفق رسالة محتوها "نحن نسمعكم ونراكم ومعكم".