شكرا لبحثكم عن خبر بلاغ للنائب العام بشأن تجميد التحقيق مع مدير كهرباء عدن مجيب الشعبي وآخرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث المُستشار اكرم الشاطري رئيس هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن الرئيس الدوري لمنظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية الراعي الرسمي للهيئة بلاغ للنائب العام للجمهورية بشأن تجميد التحقيق مع مدير كهرباء عدن مجيب الشعبي وآخرين .



وتحصلت عدن الغد على نسخة من للبلاغ الذي جاء فيه :



بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة القاضي / د. علي أحمد ناصر لعوش المحترم .

النائب العام للجمهورية

تحية طيبة،،

الموضوع / بلاغ بشأن تجميد التحقيق مع مدير كهرباء عدن مجيب الشعبي وآخرين

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في البداية ننقل لسيادتكم خالص التحيات متمنين لكم دوام التوفيق ، وإشارة إلى الموضوع عاليه ، فإنه قد سبق ان وجهت فضيلة القاضي / اتحاد علوي المحامي العام ( رئيس نيابة الأموال العامة) مذكرة تحت مرجع رقم ( ) ص 92 والصادرة بتاريخ: 9 اكتوبر 2019 إلى مدير عام كهرباء عدن مطالبة إياه بمثول كلا من التالية اسمائهم:

1. مجيب أحمد حازم الشعبي - مدير عام المؤسسة للكهرباء عدن

2 . سالم أحمد الوليدي - نائب مدير عام المنطقة الأولى الكهرباء عدن .

3. نصر محمد مكرد - مدير عام المتابعة والتنسيق الادارة العامة

4. وديع أحمد مرشد ناتها- مدير إدارة التوليد كهرباء عدن وآخرين

لغرض التحقيق معهم أمام نيابة الأموال العامة بواقعة الأضرار بمصلحة الدولة ، وتم فتح التحقيق فعليا ، إلا أن المؤسف في الأمر ما حدث من ممارسة التدخلات من قبل قضاة في عدن منهم ؛ رئيس نيابة الاستئناف م/عدن عضو في مجلس القضاء الأعلى محاولين تجميد تحقيقات النيابة المختصة التي فتحت بناءاً على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة !

- وللاسف - أن وكيل نيابة الأموال العامة القاضي/ عبد الله سالم قام بتجميد القضية ووقف السير في إجراءات التحقيق نزولا لطلب المتدخلين ومعرقلي سير العدالة التي ينبغي أن تتحقق للناس من خلالهم، لاسيما وأن المواطنين يتعرضون لأبشع صور الإذلال جراء انقطاعات الكهرباء وكثيرا من المواطنين تتعرض أرواحهم للموت والمرض بسبب عدم توفر الكهرباء خاصة في فصل الصيف ، كما أن المستشفيات بحاجة ماسة لإيصال الخدمة من أجل استمرار عمل مراكز الحجر الصحية لمعالجة المصابين بفيروس كوفيد 19، وكذلك المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال الذين جميعهم لا ذنب لهم فيما يلاقوا من تعذيب جراء حرمانهم من خدمة الكهرباء .

فضيلة النائب العام

إن توجيهكم إلى رئيس نيابة الأموال في هذا الوقت بالذات سيعيد للناس الأمل في تحقيق العدالة حتى لا يفقد الناس صبرهم ويلجأون إلى الخروج إلى الشوارع في ظل انتشار فيروس كوفيد19 وغيره من الفيروسات المعدية ، والامر الذي ايضا قد يثير فوضى نحن في غنى عنها في الوقت الراهن.

ومما ذكر سلفا ، نهيب بفضيلتكم سرعة التوجيه إلى رئيس نيابة الأموال العامة في استئناف إجراءات التحقيق وفق ما لديهم من أولويات ونحن سنقدم ما لدينا من أوراق ومستندات تثبت تورط إدارة مدير كهرباء عدن (مجيب الشعبي) في الفساد بشكل كامل وجهات أخرى .

كما نطالب فضيلتكم بمنع أي تدخل في اي إجراءات قانونية تتخذها النيابة المختصة من اي شخص لا تتوافر لديه الأدلة الكافية ويحمل الصفة القانونية لوقف مجريات التحقيق أو عرقلة تحقيق العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم.

مقدم البلاغ

المُستشار اكرم الشاطري

رئيس هيئة مكافحة الفساد

جنوب اليمن

الرئيس الدوري لمنظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية

الراعي الرسمي للهيئة