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نزوح الاسر من عدن يتواصل

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

تواصل نزوح المئات من الاسر من مدينة عدن يوم الاحد.

 

 

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وغادرت مئات الاسر الى المحافظات المجاورة.

 

وشوهدت عشرات السيارات وهي تمر بنقطةالرباط في طريقها الى خارج مدينة عدن.

 

وتسبب تدهور الاوضاع بعدن بمغادرة قطاع كبير من الاسر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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