شكرا لبحثكم عن خبر نزوح الاسر من عدن يتواصل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تواصل نزوح المئات من الاسر من مدينة عدن يوم الاحد.
وغادرت مئات الاسر الى المحافظات المجاورة.
وشوهدت عشرات السيارات وهي تمر بنقطةالرباط في طريقها الى خارج مدينة عدن.
وتسبب تدهور الاوضاع بعدن بمغادرة قطاع كبير من الاسر.
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