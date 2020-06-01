شكرا لبحثكم عن خبر نزوح الاسر من عدن يتواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل نزوح المئات من الاسر من مدينة عدن يوم الاحد. Advertisements وغادرت مئات الاسر الى المحافظات المجاورة. وشوهدت عشرات السيارات وهي تمر بنقطةالرباط في طريقها الى خارج مدينة عدن. وتسبب تدهور الاوضاع بعدن بمغادرة قطاع كبير من الاسر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نزوح الاسر من عدن يتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.