شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الدفاعات السعودية تعترض وتسقط مسيرتين حوثيتين في سماء خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 اعترضت الدفاعات السعودية، اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020 اعتراض وإسقاط مسيرتين حوثيتين.

Advertisements وقال المتحدث باسم التحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرتين في سماء خميس مشيط، جنوبي المملكة، وتمكنت من إسقاطهما. وكان المليشيا قد أطلقت، الأسبوع الماضي، عددا من الطائرات المسيرة وتم اعتراضها وإسقاطها

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