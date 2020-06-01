شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الاثنين 1 يونيو 2020:

- مقتل 30 حوثيا خلال كسر في نهم شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/483333 - أكاديمي بجامعة عدن يكشف لليمن العربي عن وجود ثلاث قوى متصارعة لها أبعاد محلية وإقليمية https://www.elyamnelaraby.com/483327 - مواطنون في إب يشكون رفض المستشفيات إستقبال المرضى https://www.elyamnelaraby.com/483324 - وفاة وإصابة عشرة أشخاص في إب بحادثين منفصلين https://www.elyamnelaraby.com/483323 Advertisements - وفاة قيادي حوثي في رضمة إب نتيجة إصابته بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483322 - السماح لتسعة عشر مواطناً يمنياً داخل الأراضي اليمنية كانوا قادمين من جيبوتي https://www.elyamnelaraby.com/483317 - وفاة معلم ومعلمة في إب بفيروس كورونا وسط إنكار حوثي بإنتشار الوباء https://www.elyamnelaraby.com/483313 - مليشيا الحوثي تغلق إحدى أكبر مقابر العاصمة صنعاء بعد امتلائها https://www.elyamnelaraby.com/483312 - المشتركة تصد هجوما للمليشيا في كيلو 16 وشرق مدينة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/483300

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.