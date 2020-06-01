شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 30 حوثيا خلال كسر في نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 صنعاء - الخليج 365 كسرت القوات الحكومية، هجوماً لمليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية نهم شرقي صنعاء، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

Advertisements وقال مصدر عسكري، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أفراد القوات الحكومية مسنودين بالمقاومة الشعبية كسروا هجوماً للمليشيات في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبي غرب مديرية نهم. وأكد المصدر مصرع أكثر من 30 عنصراً من المليشيات وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدمير قرابة 10 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها. كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى مواقع متفرقة للمليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير 5 عربات قتالية.

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