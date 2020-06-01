مواطنون في إب يشكون رفض المستشفيات إستقبال المرضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

إب - الخليج 365

شكا مواطنون من رفض الكثير من المستشفيات الحكومية والخاصة بمحافظة إب "وسط اليمن" استقبال مرضاهم للعلاج تخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وقالت مصادر محلية إن الكثير من المستشفيات الحكومية والخاصة رفضت استقبال مرضى خصوصا أمراض القلب والسكر والجهاز التنفسي بذريعة احتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وتعرض الكثير من المرضى لمضاعفات قادت بعضهم إلى الوفاة بسبب عدم مقدرتهم على الحصوصل على الرعاية الطبية.

وقالت الناشطة "كاملة ياسين" إن مستشفيات في إب ترفض إستقبال مرضى بذريعة الخوف من فيروس كورونا.

وكشفت "ياسين" عن رفض مستشفيات إب إستقبال امرأة حامل بتوأمين، حيث كانت تعاني من تسمم الحمل، وتوفيت لعدم إستقبالها من المستشفيات ورفضهم تقديم أي رعاية طبية لها.

ويعاني المواطنون في إب من تردي الخدمات الصحية بالتزامن مع إنهيار الوضع الصحي في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.