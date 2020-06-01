شكرا لمتابعة خبر عن هذه حقيقة وفاة "الزبيدي" في الرياض بعد إصابته بـ كورونا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولات اخبار خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بالعاصمة السعودية بعد إصابته بكورونا، لكن مصادر في المجلس الانتقالي سخرت من هذه الأنباء ونفى تلك التداولات .

وقال مصدر في الانتقالي إن "الزبيدي" في خير حال، وإن مثل هذه الأخبار الزائفة لا تكشف عن مرض في نفوس أصحابها".

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ولم يؤكد المصدر أو ينفي وجود الزبيدي في العاصمة السعودية الرياض أو انتقاله للعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكانت مواقع يمنية تداولت شائعات عن وفاة عيدروس الزبيدي في العاصمة السعودية يوم أمس وسط تكتم شديد من قبل السلطات السعودية وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا .

وقالت تلك المصادر الإعلامية إن الزبيدي أصيب بفيروس كورونا وأن حالته الصحية تدهورت وسط تكتم شديد عقب خضوعه للحجر الصحي في الرياض .

وكان الزبيدي قد وصل للرياض قادما من العاصمة الإماراتية ابوظبي في وقت سابق عقب استدعاء السلطات السعودية له اثر اندلاع معارك بين الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي في محافظة ابين اثر إعلان الأخير الإدارة الذاتية للجنوب وإعلان حالة الطوارئ نهاية أبريل المنصرم .