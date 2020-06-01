شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري تظهر من جديد بملابس فاضحة وتوزع بوكسرات على الشباب في الشارع ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الفنانة المصرية الجدل من جديد، باحتفالها الغريب بعيد الميلاد والسنة الجديدة، حيث وزعت هدايا على المواطنين في وسط الشارع. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور) * مذيعة فاتنة الجمال تظهر على قناة "الحدث" ..شاهدو ما الذي حدث لوجهها بعد عمليات التجميل ..(فيديو) * صور صادمة لمذيعة قناة الجزيرة علا الفارس مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد.. شاهد * نجم طيور الجنة الوليد مقداد يكشف معلومات مفاجئة وغير متوقعة عن خطيبته.. وما الذي حدث بينهما.. شاهد الفيديو * شاهد: امير سعودي يتزوج فنانة مصرية شهيرة عمرها 74 سنة وتزوجت قبله 4 اشخاص.. "صور" * نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تفاجئ الجميع بظهور جريئ وصادم.. شاهد الصور الفاضحة التي لم يتخيلها أحد Advertisements * هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" لطيفة .. شاهدو كيف ظهرت اليوم .. ارتدت ملابس فاضحه وكشفت عن ساقها وصدرها ..(صور) * شاهد كيف كان شكل الفنانة نسرين طافش قبل ان تجري عمليات تكبير لصدرها ومؤخرتها... صور * تسريب صور عارية لفنانة مشهورة تبرعت بنصف ثروتها للاعمال الانسانية... كشفت عن صدرها وحاولت تغطية مابين فخذيها بيدها... شاهد * تعرف على اللعبة الالكترونية التي ادمنها محمد بن سلمان ويلعبها بشكل يومي وصرف فيها اكثر من 70 الف دولار.. صور وتفاصيل • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وظهرت المصري في فيديو نشرته على صفحتها، وهي توزع شرابات وبوكسرات علي الشباب وسط خجل من الشباب.

وكتبت في تعليقها علي الفيديو: “اوبااااا….شفتوني وانا باوزع بوكسرات في الشارع النهارده بمناسبه السنه الجديده؟”. وتابعت سما المصري: ” الغريبه باه رد فعل الناس في الشارع علي الموضوع دا مسخره السنين …واحد بيقولي ممكن اقيسه؟ والشباب مسخره..هموووت…”.

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