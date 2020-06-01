شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: رسالة من أمريكا شديد اللهجة تصعق الرئيس هادي وتهز كرسي الرئاسة وتطالبه بإقالة السفير العياشي والا فانه سبفقد شرعيته اذا لم يفعل ذلك ( نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: رسالة من أمريكا شديد اللهجة تصعق الرئيس هادي وتهز كرسي الرئاسة وتطالبه بإقالة السفير العياشي والا فانه سبفقد شرعيته اذا لم يفعل ذلك ( نص الرسالة )

2020/06/01 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: رسالة من أمريكا شديد اللهجة تصعق الرئيس هادي وتهز كرسي الرئاسة وتطالبه بإقالة السفير العياشي والا فانه سبفقد شرعيته اذا لم يفعل ذلك ( نص الرسالة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.