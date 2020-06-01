وفاة معلم ومعلمة في إب بفيروس كورونا وسط إنكار حوثي بإنتشار الوباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

إب - الخليج 365

توفيت معلمة في محافظة إب "وسط البلاد" جراء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، في الوقت الذي توفي معلم ثان في إحدى بلدات إب جراء إنتشار الوباء.



وقالت مصادر طبية إن الأستاذة "و م" أستاذة الرياضيات بمدرسة علي ابن طالب بمنطقة مفرق جبلة بمديرية المشنة، توفت بعد ايام من وفاة ابيها وجدتها جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وتحدثت مصادر متطابقة عن وفاة معلم في مديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وبحسب المصادر فقد توفي الأستاذ عبدالله عبده سيف الانسي والذي يشغل نائب مدير مكتب التربية بمديرية مذيخرة، وتوفي صباح السبت جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت المصادر أن وفاة الآنسي تأتي بعد أيام من إصابته بالفيروس ومعاناته منه، في الوقت الذي أشارت إلى مخالطة مواطنين له أثناء مرضه.

وتواصل مليشيا الحوثي إنكار انتشار وتفشي وباء كورونا بمحافظة إب، بالتزامن مع تأكيد مصادر طبية واسعة بتسجيل إصابات ووفيات في إب منذ أسابيع بالفايروس.

وتأتي هذه الوفيات بعد يوم من وفاة شاب يدعى "عبدالإله صالح قاسم" في مدينة إب، وتوفي أيضا بعد يوم من وفاة والده جراء إصابتهم بفيروس كورونا.