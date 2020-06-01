مليشيا الحوثي تغلق إحدى أكبر مقابر العاصمة صنعاء بعد امتلائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

صنعاء - الخليج 365

أعلنت مليشيا الحوثي، عن إغلاق أحد أكبر مقابر العاصمة اليمنية صنعاء بعد امتلائها.



وبحسب تعميم صادر عن مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة التابعة لمليشيا الحوثي فإن مقبرة "خزيمة" امتلأت.

ودعا مكتب الأوقاف أهالي المتوفين للتوجه إلى مقابر أخرى لدفن موتاهم.

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والخميس الماضي، اعترفت مليشيا الحوثي أن حالات إصابة بفيروس كورونا ظهرت في عدة مناطق ومحافظات وقالت إنها تتبع المخالطين وتراقب حالاتهم"، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن حالات الإصابات خلال الأيام المقبلة.

وأثار اعتراف مليشيا الحوثي المتأخر بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، الكثير من التساؤلات في أوساط اليمنيين.

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية وأطباء يمنيون مليشيا الحوثي بإخفاء أعداد الإصابات والوفيات بالوباء في مناطق سيطرتها، وقيامها ببث الرعب في أوساط المواطنين وتهديدهم بعدم الإفصاح عن الإصابات والوفيات.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا منذ مطلع مايو/أيار الجاري، تظهر دفن الحوثيون سرا للعديد من الجثث في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وسط تكتم شديد